Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und Schalke 04

Personalsituation

Gegner

Innenverteidiger Benjamin Stambouli (Fußbruch) droht nach einem Rückschlag im Genesungsprozess das Saison-Aus, auch sein Verteidigerkollege Salif Sané (Knie) und Mittelfeldspieler Daniel Caligiuri (Knie) fallen aus. Mittelfeldmann Weston McKennie und Rechtsverteidiger Jonjoe Kenny absolvierten letzte Woche nur Teile des Trainings, könnten aber zum Einsatz kommen. Nationalspieler Suat Serdar trainierte ebenfalls nur eingeschränkt, ist nach seiner Oberschenkelverletzung aber wieder eine Option. Innenverteidiger Ozan Kabak hat das Lazarett ebenfalls verlassen.

Statistik

Schalke fügte RB Leipzig beim 3:1-Sieg im Hinspiel die einzige Heimniederlage der Saison zu. Siebenmal standen sich beide Clubs bislang gegenüber, zweimal siegte S04, dreimal setzten sich die Sachsen durch. In der Veltins-Arena gewann der Gastgeber in drei Versuchen nur einmal gegen den Bundesliga-Herbstmeister.

Vorzeichen

Während sich RB Leipzig nach der Mini-Krise Anfang des Jahres wieder stabilisiert hat (0:0 bei Bayern, 3:0 gegen Bremen, 1:0 bei Tottenham), steckt Schalke 04 mitten in größten Negativlauf einer insgesamt überraschend guten Saison. Von den vergangenen sieben Ligapartien gewannen die Königsblauen nur eins. Zuletzt zeigte die Elf von David Wagner bei drei Unentschieden gegen Kellerkinder Rumpelfußball vom Feinsten. Nur ein Ball landete in den vier zurückliegenden Duellen im Tor. Gelingt ausgerechnet im Top-Spiel gegen RB Leipzig die Trendwende? Dafür spricht: S04 kassierte zuhause in der aktuellen Saison nur eine Pleite.

RB Leipzig ist wieder in der Spur und will die guten Leistungen bestätigen, vor allem die Stabilität in der Defensive (dreimal in Folge zu Null). Das überzeugende 1:0 in Tottenham, das auch höher hätte ausfallen können, verleiht der Nagelsmann-Elf zusätzlich Selbstvertrauen. Und besonders wichtig: Nationalstürmer Timo Werner weiß nach seinem ersten Treffer nach vierwöchiger Dürreperiode wieder, wo das Tor steht.

Schiedsrichter

Auf den Unparteiischen Sascha Stegemann sollten sich die RB-Kicker freuen. Steht der Diplom-Verwaltungswirt aus Niederkassel auf dem Feld, ist ihre Bilanz fast makellos: fünf Siege, ein Remis und nur eine Niederlage. Zuletzt pfiff der 35-Jährige das 1:1 gegen Bayern München am 4. Spieltag der Hinrunde. Als Assistenten stehen Mike Pickel (Mendig) und Frederick Assmuth (Köln) an der Seitenlinie, Vierter Offizieller ist Patrick Ittrich (Berlin).

Fans