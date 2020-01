Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und Union Berlin

Personalsituation

Neben den Langzeitverletzten Kevin Kampl , Willy Orban und Ibrahima Konaté muss Julian Nagelsmann auf Stürmer Matheus Cunha verzichten, der zur brasilianischen U23-Nationalmannschaft abgestellt ist. Der Einsatz von Emil Forsberg , der vergangene Woche wegen einer schweren Erkältung mit Antibiotika-Einnahme nicht voll trainieren konnte, ist so gut wie ausgeschlossen. Dafür wurde Rechtsverteidiger Lukas Klostermann gerade rechtzeitig wieder fit. Nach den Abgängen von Diego Demme (SSC Neapel), Marcelo Saracchi (Galatasaray Istanbul) und Luan Candido (Red Bull Bragantino) ist der Kader vor allem in der Defensive arg ausgedünnt.

Gegner

Union Berlin startete mit dem 0:4 gegen RB denkbar schwach ins erste Bundesliga -Jahr der Clubgeschichte und verlor im Anschluss fünf der ersten sieben Partien. Danach legte das Team von Urs Fischer einen Lauf hin, gewann fünfmal in sieben Versuchen und kletterte zwischenzeitlich auf Platz zehn. Highlights waren die Siege gegen die (damaligen) Tabellenführer Dortmund (3:0) und Mönchengladbach (2:0). In Berlin-Köpenick herrschte nach dem 1:0-Derbysieg gegen Hertha BSC Ausnahmezustand.

RB-Coach Julian Nagelsmann warnte in der Pressekonferenz am Donnerstag vor einem kopfballstarken und schwer bespielbaren Gegner mit einem starken Flügelspiel, sehr klaren Abläufen in der Offensive und einer guten defensiven Struktur. Die Berliner sind in seinen Augen gewiss „kein Kanonenfutter“. Der Beleg: Nur einmal verlor der Aufsteiger in der Hinrunde mit mehr als einem Tor Unterschied – gegen RB Leipzig.