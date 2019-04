Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und VfL Wolfsburg

Personalsituation

Gegner

Wolfsburg spielt die beste Saison seit drei Jahren, nachdem der Club zuletzt zwei Mal erst in der Relegation den Klassenerhalt sichern konnte. Dabei überzeugt das Team von Bruno Labbadia durch Geschlossenheit und taktische Disziplin. Gegen die Top-Teams der Liga konnten die Wölfe in dieser Spielzeit jedoch nur selten etwas Zählbares mitnehmen, weil sie aber gegen vermeintlich schwächere Teams kontinuierlich punkten, reicht es derzeit für Platz sechs in der Tabelle. Um am Ende tatsächlich die Qualifikation für das europäische Geschäft zu schaffen, sollte gegen RB mindestens ein Punkt her, denn Hoffenheim, Bremen und Leverkusen lauern auf ihre Chance.