Letzter Faktencheck vor dem Spiel zwischen RB Leipzig und Werder Bremen

Bei Gegner Werder Bremen ist Starstürmer Max Kruse fraglich. Der Kapitän laboriert noch immer an einer Oberschenkelprellung und könnte im letzten Saisonspiel ausfallen. Zudem muss Trainer Florian Kohfeldt unter anderem auf Theodor Gebre Selassie, Finn Bartels und Philipp Bargfrede verzichten.

Werder Bremen will mit einem Sieg gegen RB Leipzig eine bärenstarke Rückrunde krönen. Nach zwölf Liga-Spielen ohne Niederlage zu Jahresbeginn schien zuletzt etwas die Luft auszugehen. Dank eines 1:0-Erfolgs gegen Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim am vergangenen Spieltag ist jetzt aber sogar mit etwas Glück der Einzug in die Qualifikation zur Europa League möglich. Die Mannschaft von Bullen-Trainer Ralf Rangnick darf sich auf einen hochmotivierten Gegner freuen.

In fünf Spielen gegen Werder Bremen ging RB Leipzig bisher dreimal als Sieger vom Platz, jeweils in den Heimspielen. Im Weserstadion setzte es eine Pleite und ein Unentschieden. Am letzten Spieltag der Saison will RB eine Rückrunde ohne Auswärtsniederlage perfekt machen und auch das 19. Pflichtspiel in Folge ungeschlagen bleiben.

Platz drei und die Champions League sind längt gesichert. Für RB Leipzig dient das Duell gegen Werder folglich mehr oder weniger als letzter Härtetest vor dem DFB-Pokalfinale am 25. Mai. Dank des noch immer möglichen Einzugs in das internationale Geschäft stellt sich in Bremen die Situation etwas anders dar. Weil ein Team befreit aufspielen kann und das andere gewinnen muss, könnte sich zum Saisonabschluss ein offenes Duell entwickeln.

Dr. Felix Brych pfeift bereits zum vierten Mal in dieser Saison ein Spiel von RB Leipzig und erwies sich dabei als Mister Unentschieden. Die drei bisherigen Partien gegen Schalke 04, die TSG 1899 Hoffenheim und Eintracht Frankfurt endeten jeweils mit einer Punkteteilung. Ohnehin gab es in der gemeinsamen Bundesliga-Geschichte zwischen Brych und RB erst einen Sieg: im November 2016 beim Auswärtssieg gegen Bayer Leverkusen. Unterstützt wird Brych am Samstag von seinen Assistenten Mark Borsch und Stefan Lupp. Vierter Offizieller ist Robert Hartmann.

Schon verrückt. Morgen endet bereits unsere 3. #Bundesliga-Saison. Und wir können noch einen Punkte-Rekord knacken:



▪️2016/17:

➡️ 20 Siege | 67 Pkt | Platz 2



▪️ 2017/18:

➡️ 15 Siege | 53 Pkt | Platz 6



▪️ 2018/19:

➡️ 19 Siege | 66 Pkt | Platz 3#GemeinsamGroßWerden #SVWRBL pic.twitter.com/AKrmIIatvP — RB Leipzig (@DieRotenBullen) May 17, 2019

600 Anhänger werden die Roten Bullen nach Angaben des Vereins zum letzten Spiel der Saison begleiten. 620 davon fahren mit dem vom Fanverband organisierten Sonderzug in die Hansestadt. Ohnehin ist im ausverkauften Weserstadion mit einer außergewöhnlichen Stimmung zu rechnen. Die Werder-Fans werden versuchen, ihre Mannschaft zum möglicherweise entscheidenden Sieg im Kampf um die Europa-League-Qualifikation zu peitschen.

