Trotz letztem Platz bei Vier-Nationen-Turnier: EM-Optimismus der DFB-Frauen ungebrochen

Obwohl sie beim Arnold Clark Cup in England den letzten Platz belegt haben, hält sich die Enttäuschung der deutschen Fußballerinnen nach dem Vier-Nationen-Turnier in Grenzen. Mit dem etwas unglücklichen 1:3 (1:1) gegen England zum Abschluss haderte die DFB-Auswahl aber. "Die Niederlage ist sehr ärgerlich, weil unnötig. Ich glaube nicht, dass wir die schlechtere Mannschaft waren", sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nach dem Spiel am Mittwoch in Wolverhampton: "Wir haben uns ein bisschen unter Wert verkauft. Von der Leistung war ich mit vielen Dingen sehr zufrieden, auch wie wir es taktisch umgesetzt haben."

Anzeige