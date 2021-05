Letzter Premier-League-Aufsteiger fix: Brentford um U21-Nationalspieler Janelt setzt sich in Playoffs durch

Premiere in England: Der FC Brentford wird in der kommenden Saison erstmals in der Vereinsgeschichte in der Premier League spielen. Im Finale der Playoffs der zweitklassigen Championship setzte sich der Klub aus dem Westen Londons am Samstag mit 2:0 (2:0) gegen Swansea City durch. Vor 11.689 Zuschauern im Wembley-Stadion brachte Brentford ein Elfmeter-Treffer von Ivan Toney (10. Minute) auf die Siegerstraße. Emiliano Marcondes (20.) baute die Führung nur kurz darauf aus. Der walisische Vertreter Swansea enttäuschte auf ganzer Linie und musste das Spiel gegen die "Bees" nach einem Platzverweis gegen Jay Fulton (65.) wegen überharten Einsteigens in Unterzahl beenden. Anzeige

Damit steigt auch ein Deutscher in die Premier League auf. U21-Nationalspieler Vitaly Janelt, ehemals VfL Bochum, ist bei den Londonern im defensiven Mittelfeld gesetzt. Der 23-Jährige leitete das 2:0 mit ein - und wurde kurz nach einer Gelben Karte in der 74. Minute ausgewechselt. Der Mittelfeldspieler steht im EM-Kader von Stefan Kuntz für die K.o.-Phase der deutschen U21-Junioren. Der Nachwuchs des Deutschen Fußball-Bunds trifft am Montag im Viertelfinale auf Dänemark.

Brentford steht erstmals seit 1947 wieder in der höchsten englischen Spielklasse, die Premier League gibt es seit 1992. Die offensivstarke Mannschaft des dänischen Trainers Thomas Frank beendete die reguläre Spielzeit in der Championship als Dritter, obwohl man lange als großer Favorit galt. Letztlich führte eine Durststrecke im Frühjahr dazu, dass Brentford die direkten Aufstiegsplätze hinter den bereits fixen Aufsteigern Norwich City und FC Watford klar verpasste. Im vergangenen Jahr unterlagen die Londoner dem FC Fulham im Playoff-Finale mit 1:2 nach Verlängerung.