Letzter Schliff für PSG-Duell: RB Leipzigs Nagelsmann bereit für Tuchel

Lissabon. Der Countdown läuft. Beim Abschlusstraining im Estádio da Luz will Trainer Julian Nagelsmann die letzten Weichen für die nächste große Überraschung beim Finalturnier der Champions League in Lissabon stellen. Das Duell von Fußball-Bundesligist RB Leipzig mit Paris Saint-Germain am Dienstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN) hat durch das Wiedersehen mit dem deutschen Trainer-Kollegen Thomas Tuchel eine besondere Note.