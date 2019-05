Einmal noch für die Recken jubeln: Torge Johannsen will auch in Kiel spielen und treffen

Gefühlt war das Heimspiel gegen Leipzig und die anschließende Abschiedszeremonie schon der Saisonabschluss. Aber einmal müssen die Recken noch ran. In neun Tagen allerdings erst, am 9. Juni in Kiel, wenn der Rekordmeister versucht, dem Erzrivalen Flensburg doch noch den Titel zu entreißen. Torge Johannsen hofft dann noch einmal auf viel Einsatzzeit für die TSV Hannover-Burgdorf, so wie er sie beim 30:28-Sieg gegen Leipzig bekam. Der Rechtsaußen war mit sechs Treffern bester Schütze der TSV Hannover-Burgdorf.

Nur Lehnhoff war länger Recke

„Ich freue mich, dass ich zeigen konnte, was noch so geht“, sagt Johannsen, der in den vergangenen Jahren immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen wurde. Ende 2018 sagten ihm die Recken, dass sie ab kommender Saison nicht mehr mit ihm planen. Anfang 2009 war der Husumer aus Flensburg nach Hannover gewechselt. Länger war nur Lars Lehnhoff ein Recke. Auch er muss aufhören.

So standen beide andächtig nebeneinander, zusammen mit Torwart Martin Ziemer, der ebenfalls keinen neuen Vertrag erhielt, und schauten auf Richtung Oberrang, von wo aus symbolisch ihre Trikotbanner ausgerollt wurden. „Das kam an!“, blickt Johannsen zurück und lobt die Geste. „Das war der Kick am Ende, der die Sache rundgemacht hat.“ Zuvor hatte es natürlich warme Worte von Sportchef Sven-Sören Christophersen, ein Video mit den besten Szenen, Blumen und ein gerahmtes Bild gegeben. Standard.