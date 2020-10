Leverkusen-Neuzugang Santiago Arias nach Wadenbeinbruch: "Bayer hat mir Kraft gegeben"

Bayer Leverkusens Neuzugang Santiago Arias wird nach seiner schweren Verletzung im Länderspiel für Kolumbien in Spanien operiert. "Das was kommt, wird hart. Die Operation ist einfach, aber die Rehabilitation ist schwierig" , sagte der Nationalspieler dem Fernsehsender ESPN. "Bayer hat mich sehr unterstützt, mir gezeigt, dass ich wichtig bin, und das gibt mir mehr Kraft."

Rechtsverteidiger Arias hatte im WM-Qualifikationsspiel mit der kolumbianischen Nationalmannschaft gegen Venezuela (3:0) am Freitag (Ortszeit) laut Bayer einen Bruch des linken Wadenbeins, einen Syndesmoseriss und weitere Bandverletzungen im betroffenen Sprunggelenk. Arias wird nach Rücksprache mit seinem Stammverein Atlético Madrid, von dem er an Bayer ausgeliehen ist, von einem Spezialisten in Madrid operiert.