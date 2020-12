Leverkusen-Profi Baumgartlinger nach Sprung auf Platz zwei: "Mit Abstand die besten ersten zehn Spiele"

Mit nur einer Niederlage aus den ersten 16 Pflichtspielen der Saison legte Bayer Leverkusener einen beeindruckenden Start hin. Am Sonntag schaffte die Werkself mit einem 3:0-Sieg bei Schalke 04 sogar den Sprung auf Platz zwei. "Ich bin unglaublich zufrieden mit dem Ergebnis. Es war absolut kein einfaches Spiel, nicht so einfach, wie das Ergebnis aussieht. Wir haben das Spiel kontrolliert, aber nicht dominiert", sagte Trainer Peter Bosz nach der Partie.

Leverkusen und Spitzenreiter FC Bayern trennen nur noch ein Punkt. Die Formkurve der Werkself zeigte zuletzt steil nach oben. Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger ist bereits seit Sommer 2016 bei Bayer und schwärmt vom Super-Start. "Es sind mit Abstand die besten ersten zehn Spiele, die wir gemacht haben seit ich hier bin. Ich glaube, wir sind sehr stabil. Das ist etwas, das uns auszeichnet. Bis hierhin ungeschlagen zu sein in der Liga und nur in der Europa League einmal verloren zu haben, aber sonst sehr konstant zu punkten, ist sehr stabil, konstant und effizient. Das war in den letzten Jahren nicht immer so. Da stecken viel Arbeit, Fleiß und mentale Stärke dahinter", sagt der Österreicher.