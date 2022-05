Leverkusen-Boss Rudi Völler: Darum wird der Fußball in Deutschland zu schlecht gemacht

Rudi Völler sieht den deutschen Fußball und seine Liga besser als ihren Ruf und fürchtet auch keine Entfremdung von den Fans. "Grundsätzlich finde ich, dass vor allem hier in Deutschland der Fußball schlechter gemacht wird, als er ist", sagte der Weltmeister von 1990, der sich am Samstag nach 21 Jahren in führender Position als Geschäftsführer des Bundesligisten Bayer Leverkusen verabschiedet, im Interview der WAZ.

"Am vergangenen Wochenende waren in so vielen Stadien die Innenräume mit Fans besetzt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das Demonstrationen gegen den Fußball waren, oder?", sagte Völler mit Blick auf Platzstürme in Köln oder Schalke. "In der ersten Zeit der Pandemie wurden viele Kommentare geschrieben, dass die Zuschauer nicht mehr zurückkommen würden, dass sie sich entwöhnt hätten. Das Gegenteil ist der Fall", versicherte er: "Egal, wohin ich schaue: Die Stadien sind voll. Die Frankfurter fahren mit 30 000 Leuten nach Barcelona. Der Fußball hat hier immer noch eine enorme Bedeutung."