Leverkusen-Trainer Peter Bosz schimpft nach Pleite beim BVB: "Waren keine Mannschaft mehr"

Diese Niederlage tut weh. Gleich vier Gegentore hatte sich Bayer Leverkusen vom BVB einschenken lassen. Dies passte Abwehrmann Lars Bender gar nicht. " Die Niederlage tut weh. Wir dürfen hier nicht so einbrechen und uns derart abschlachten lassen - vor allem die letzten beiden Gegentore ärgern mich sehr", sagte er nach dem Abpfiff.

Zuvor hatte sich Bayer Leverkusen mit Ex-BVB-Coach zu ängstlich und über große Phasen mit zu wenig Selbstvertrauen im Signal Iduna Park präsentiert. Nur in der Anfangsphase der Partie konnte Bayer das Spielgeschehen an sich reißen und kam durch Kai Havertz zu einer guten Chance. Dann aber kam der BVB durch die Tore von Paco Alcácer (28.) und Marco Reus (50.) zur komfortablen Führung. Im weiteren Verlauf kontrollierte Dortmund die Partie. In der Schlussphase warf Bayer alles nach vorne und wurde noch zweimal vom BVB ausgekontert. Raphael Guerreiro und Jacob Bruun-Larsen trafen zum Endstand.