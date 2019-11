Vor Auswärtsspiel: Polizei hindert Leverkusen-Fans an Ausreise nach Moskau

Das Champions-League-Spiel von Bayer Leverkusen bei Lokomotive Moskau am Dienstagabend (18:55 Uhr MEZ/DAZN) werden einige Fans nicht live vor Ort verfolgen können. Ihnen wurde am Montag am Flughafen Köln/Bonn die Ausreise untersagt. Dies teilte die Bundespolizei am Montag mit. Die Beamten kontrollierten insgesamt 22 Personen, die aufgrund von Gewaltdelikten im Zusammenhang mit Fußballspielen hinreichend bekannt seien. Bei 17 von ihnen ging die Polizei davon aus, dass sie im Zuge des Spiels gegen Lokomotive Moskau gewalttätige Auseinandersetzungen provozieren könnten. Die Reisedokumente der betroffenen Fans seien deshalb sichergestellt worden.