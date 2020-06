Leverkusen-Trainer Bosz erklärt: Deshalb fehlt Havertz gegen den FC Bayern – Pokal-Einsatz offen

Dieser Ausfall wiegt extrem schwer: Bayer 04 Leverkusen muss im Topspiel gegen den FC Bayern München auf seinen Superstar Kai Havertz verzichten . Der 20-Jährige fehle mit muskulären Problemen , twitterte die "Werkself" vor dem Anpfiff der Partie gegen den Rekordmeister. Bayer-Coach Peter Bosz wurde kurz darauf konkreter. "Es ist eine Beschwerde am Knie", sagte der Holländer. "Das war der Schlag, den er in der letzten Woche bekommen hat."

Beim Spiel gegen den SC Freiburg (1:0) hatte der Nationalspieler einen Schlag auf das Knie bekommen und sich eine blutende Wunde zugezogen. Er musste verletzt ausgewechselt werden. Bis zuletzt ließen die Leverkusener einen Einsatz gegen die Bayern offen, die als einer der größten Interessenten am Mittelfeld-Juwel gelten. Die Verletzung sei "noch nicht so verbessert" gewesen, dass Havertz spielen konnte, betonte Bosz. FCB-Trainer Hansi Flick bezeichnete den Ausfall von Havertz als "eine Überraschung". Es sei "schade, wir wollen natürlich gegen die Besten spielen - und Kai Havertz ist einer der besten".

Einsatz im DFB-Pokal offen - Bosz: "Ich bin kein Mediziner"

Der Youngster spielt bislang eine brilliante Rückrunde. In den zwölf Bundesliga-Spielen dieses Jahres schoss er neun Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Ob Havertz am Dienstag im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den Regionalligisten 1. FC Saarbrücken wieder spielen kann, ließ Bosz offen. "Es ist immer schwer zu sagen. Ich bin kein Mediziner, lassen wir das die Mediziner entscheiden.

Ob Leverkusen Havertz über das Saisonende hinaus halten kann, ist nach wie vor offen. Der 20-Jährige gilt als heißer Kandidat bei zahlreichen Topklubs, darunter dem FC Bayern . "Ich hab' immer so eine kleine Hoffnung, dass wir ihn hier noch ein Jährchen behalten können und dürfen" , sagte der Bayer-Sportchef unter der Woche bei Sky. Der von mehreren europäischen Topklubs wie dem FC Bayern München umworbene Havertz ist vertraglich bis 2022 an Leverkusen gebunden.

Havertz lässt Leverkusen-Verbleib offen

Havertz selbst hatte die Tür für einen Abschied aus Leverkusen nach der Corona-Zwangspause nicht wirklich geschlossen. Es sei klar, "dass im Moment viel spekuliert wird, ist ganz normal", sagte Havertz, der sich seit Wochen in Gala-Form befindet - aber nach eigenem Bekunden derzeit nur an die Werkself denkt. "Im Moment konzentriere ich mich voll auf Leverkusen. Die Spiele mit Bayer stehen im Vordergrund, für alles andere werden wir am Ende der Saison eine Lösung finden", erklärte er nach dem Sieg gegen Gladbach bei Sky.