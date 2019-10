Nach 0:3 bei Juventus Turin: Leverkusen-Star Jonathan Tah spricht über Patzer

Dimitar Berbatow, Bernd Schneider, Michael Ballack: Sie alle haben jahrlang ihre Schuhe für Bayer 04 geschnürt. Doch was wurde aus diesen und weiteren ehemaligen Spielern der Werkself? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis von Bayer Leverkusen - und was sie heute machen. ©

Den zweiten Treffer für den Titelaspiranten aus Turin erzielte Federico Bernadeschi (62.), ehe dem fünfmaligen Weltfußballer Ronaldo nach mehreren vergebenen Chancen sein 27. Tor im 25. Spiel gegen eine deutsche Mannschaft gelang (89.). "Am Ende haben wir zurecht verloren, auch wenn 0:3 am Ende sehr hoch ist. Wir haben heute den Unterschied zu einer erfahrenen Mannschaft und uns erlebt. Da müssen wir uns steigern", sagte Bayer-Coach Peter Bosz.

Zwei Partien gegen Atletico Madrid

In den beiden kommenden Spielen gegen Atlético Madrid am 22. Oktober in Spanien und 6. November muss die Werkself zwingend punkten, um den Traum vom Weiterkommen am Leben zu halten.