Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky nimmt Slapstick-Eigentor mit Humor: "Heute bin ich der Depp"

Was war passiert? Hradecky, der bei Bayer Leverkusen zuletzt fast ausschließlich Topleistungen ablieferte und in der Länderspielpause auch als Nationalkeeper Finnlands überzeugte, unterlief kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit ein folgenschwerer Blackout. Der 30-Jährige wollte einen Rückpass seines Verteidigers Sinkgraven direkt weiter verwerten und holte zum Schuss aus. Das Problem: Diesen Schuss sollte es niemals geben. Anhand der TV-Bilder ist es unklar, ob der Ball kurz vor dem Schussversuch Hradeckys aufgrund eines Platzfehlers aufsprang oder ob das Spielgerät vom Standfuß Hradeckys abhob. Fest steht: Der Bayer-Keeper traf den Ball höchst ungünstig, sodass er an ihm vorbei ins Tor hoppelte. Ein kurioser Gegentreffer.

Hradecky, der seit Sommer 2018 bei der Leverkusenern spielt, kann sich das Eigentor nicht erklären: "Ich wollte den Ball klären, aber was da mit meinen Füßen passiert ist - keine Ahnung", so der Torwart. "Heute bin ich der Depp. Deshalb: Danke an Drago, der hat mir geholfen heute." Der Sieg sei letztendlich verdient gewesen: "Am Ende ist es wichtig zu gewinnen. Wir haben Moral gezeigt", so Hradecky.