Leverkusen-Fan Kevin Scheuren: Kutte, Ultra oder Normalo –jeder kann mit jedem reden

Herr Scheuren, wie sind sie zu Bayer Leverkusen gekommen? Mein Vater hat mich mitgenommen, als Bayer Leverkusen 1997 die Bayern mit 4:2 geschlagen hat. Da hat Ulf Kirsten drei Tore geschossen. Wenn du sowas als erstes Spiel bei einem Verein im Stadion erlebst, dann trägt das. Wir sind dann immer wieder hingegangen. So wurde ich Fan und bin auch immer tiefer in die aktivere Fanszene gerutscht.

Bayer fliegt in Sachen Fankultur neben anderen NRW-Größten wie Köln, Gladbach, Dortmund oder Schalke häufig unter dem Radar. Was macht die Szene aus. Die aktive Szene lebt von ihrer engen Bindung. Wir sind nicht super, super viele, aber dadurch kennt man sich. Kutte, Ultra oder Normalo – jeder kann mit jedem reden. Das macht es gerade auswärts schön. Es ist sehr familiär und das ist auch unsere Stärke. Das hat auch der Verein für sich genutzt mit dem Ausspruch "Die andere Familie".

Von Teilen Ihrer Szene ist Protest gegen RB angekündigt worden. Was unterscheidet für Sie Clubs wie Bayer Leverkusen oder VfL Wolfsburg von RB Leipzig? Ich persönlich habe kein Problem mit RB Leipzig. RB ist mir egal. Natürlich ist es ein Verein, der ein besonderes Konstrukt hat, worüber man diskutieren kann und vielleicht auch sollte, aber vernünftig. Jeder, der protestieren will, soll es machen. Ich werde es nicht tun. Man darf sich nicht ins eigene Fleisch schneiden. Leverkusen ist zwar aus einer Betriebsmannschaft entstanden. In den Neunzigern hat der Konzern aber beispielsweise extrem viel Geld in den Verein gepumpt und ihn ein Stück weit auch zu Ruhm gebracht. Was dann passiert, wenn der Konzern mal spart, hat man in den Jahren danach gesehen.

Und was ist drin gegen RB? Wir haben das 0:3 gegen Juventus gesehen und ich befürchte, dass es in die gleiche Richtung gehen kann. Der Fußball von Peter Bosz ist mit schönen Momenten aber auch schwierigen Phasen gespickt. Man hat sehr viel Ballbesitz, aber es kommt zu wenig dabei rum, vor allem zu wenige Torszenen.

Und defensiv? Gegen Mannschaften mit guten, schnellen und effizienten Offensivkräften ist es schwer. Ich denke da an Marcel Sabitzer, Timo Werner oder Emil Forsberg. Bei RB ist jede Menge Qualität da. Vor einer Woche, nach dem Spiel gegen Augsburg, war ich optimistischer. Jetzt bin ich wieder etwa gedämpft und wäre fast so weit zu sagen, dass ich mit einem Unentschieden zufrieden bin. Aber ich will immer gewinnen, das will ich gerade im Heimspiel auch an der Körperspannung und der Konzentration sehen.

Wie sehr fehlt Julian Brandt bei Bayer? Mehr, als man denkt und mehr, als ich selbst erwartet hätte. Ihn haben seine unorthodoxen Laufwege ausgemacht. Manchmal hat man geschimpft, aber am Ende des Tages kam der Ball zu ihm und er hat ihn weitergeleitet. Daraus sind Torsituationen entstanden. Das fehlt gerade. Wir laufen wie beim Handball um den Strafraum herum.

Kann jemand seine Rolle einnehmen? Anders gefragt: Wer wird Spieler der Saison? Alle würden jetzt an Kai Havertz denken, weil der Hype gerade sehr groß ist. Um jemand anderes zu nennen, muss das unterteilen. Defensiv: Aleksandar Dragović, weil ich hoffe, dass er die letzten Leistungen untermauern, sich festspielen und zeigen kann, warum er für so viel Geld aus Kiew gekommen ist.

Und offensiv? Lucas Alario, weil der Knoten endlich platzt und wir sehen, warum er der Torjäger ist, den wir gehofft haben, aus Argentinien zu holen.

Was müsste passieren, dass Sie mit der Leverkusen-Saison zufrieden sind? Wir müssten die Qualifikation zur Champions League und es ins Pokalfinale schaffen.

Was macht Ihnen Hoffnung, dass es für Peter Bosz in Leverkusen am Ende nicht so läuft, wie in Dortmund? Ich bin ein großer Fan von ihm. Seine Art Fußball zu spielen, ist genau die richtige für den Verein. Er hat wesentlich weitere Schritte gemacht als in Dortmund. Aktuell ist es eher der Bosz aus Amsterdam. Aber natürlich muss er noch an sich arbeiten und sich anpassen. Der Mix aus Ball Besitzfußball und direktem Zug zum Tor muss noch gefunden werden.

Zum Abschluss, mit Kai Havertz wird eines der größten Talente von Bayer Leverkusen den Club wohl im kommenden Jahr verlassen. Was wäre das Worst-Case- und was das Best-Case-Szenario für seinen Abschied? Für mich als Fan wäre es am schlimmsten, wenn er zu Borussia Dortmund geht. Am besten wäre ein direkter Wechsel ins Ausland. Für ihn wäre gut, erst zum FC Bayern zu gehen und dann ins Ausland – der Toni-Kroos-Weg. Er selbst wünscht sich, glaube ich, Barcelona. Aber ich weiß nicht, ob er dafür schon bereit ist.

