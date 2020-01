Leverkusen-Star Kevin Volland: Wahl offenbar zwischen neuem Vertrag oder Wechsel im Sommer

Die Werkself habe mit dem Offensivspieler bereits Gespräche geführt haben. Laut Sport Bild soll das Gehalt in Höhe von sechs Millionen Euro angehoben werden. Damit würde Volland zu den Spitzenverdienern in Leverkusen zählen. "Ich fühle mich sehr wohl und finde den Verein geil. Ich bin ganz entspannt und lasse alles auf mich zukommen", sagte der Ex-Nationalspieler zuletzt. Ein Berater-Wechsel sorgt aber für viele Spekulationen - Volland setzt jetzt auf Dirk Pietroschinsky. Der Freiburger ist Mit-Inhaber der Agentur ISMG, die bereits für die Wechsel von Jannik Vestergaard und Sead Kolasinac in die Premier League zuständig war.