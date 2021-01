Leverkusen-Star Bender über Umgang mit Verletzungen: "Totalen Raubbau an unseren Körpern betrieben"

Der ehemalige Nationalspieler Lars Bender sieht seine Spielweise und die seines Bruders Sven vor ihrem Karriereende im Sommer kritisch. "Wir haben totalen Raubbau an unseren Körpern betrieben", sagte der 31-Jährige in einem Interview der Sport Bild. "Früher haben wir nie daran gezweifelt. Doch heute zweifeln wir, ob es immer der beste Weg war, über viele Wehwehchen hinwegzusehen und sich trotz Problemen immer wieder zur Verfügung zu stellen", sagte der Verteidiger: "Nein, es war absolut nicht immer richtig und nicht gesund."

Bayers Geschäftsführer Rudi Völler sprach nach der Bender-Bekanntgabe des Karriereendes von einer "außergewöhnlichen sportliche Lebensleistung". "Es gibt nur wenige Spieler wie Lars und Sven in der Bundesliga. Sie stehen für fußballerische Klasse, extreme Professionalität und absolute Verlässlichkeit, für Willensstärke und Einsatzbereitschaft", sagte Völler. Er habe zudem in all den Jahren keinen Spieler erlebt, der sich so mit Bayer 04 identifiziert habe: "Wir sind Lars zu großem Dank verpflichtet."