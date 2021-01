Leverkusen und Leipzig patzen erneut - Hamann: "So kannst du mit den Bayern nicht mithalten"

Schon wieder ein Samstag ganz im Sinne des FC Bayern: Die Verfolger des Tabellen-Ersten haben zum Bundesliga-Rückrundenauftakt kräftig geschwächelt. RB Leipzig kassierte beim Tabellenvorletzten Mainz 05 eine 2:3 (2:2)-Pleite und verpasste es damit, bis auf einen Punkt an die Bayern heranzurücken. Auch Bayer Leverkusen strauchelte. Die Werkself verlor mit 0:1 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg, der vorerst auf Rang vier kletterte. Durch die Niederlagen der Konkurrenten hat der FCB am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) die Chance, an der Tabellenspitze der Konkurrenz zu enteilen: Sollten die Bayern gegen FC Schalke 04 gewinnen, hätten sie bereits sieben Punkte Vorsprung auf den Liga-Zweiten aus Leipzig.

Sky-Experte Dietmar Hamann fürchtet sich um die Attraktivität der Bundesliga. "Wenn es ganz dumm läuft für die Attraktivität der Bundesliga könnten es in der nächsten Woche zehn (Punkte Vorsprung für die Bayern; d. Red.) sein", orakelte der ehemalige Bayern-Profi - und kritisierte Leverkusen und Leipzig: "Wenn du in Mainz verlierst und zuhause gegen Wolfsburg verlierst, kannst du mit den Bayern nicht mithalten", so Hamann. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus schlug in die gleiche Kerbe: "Es ist keine Konstanz da, das Konstante ist die Inkonstanz", sagte er über die beiden Bayern-Verfolger.