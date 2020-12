Leverkusen-Matchwinner Leon Bailey nach Gruppensieg kämpferisch: "Wollen große Dinge schaffen"

Nach einem gelungenen Abend für Bayer Leverkusen nahm Matchwinner Leon Bailey schon die nächsten Ziele ins Visier. "Gruppenerster zu sein, ist immer gut. Es gibt uns eine gute Chance, noch weiterzukommen. Wir wollen dieses Jahr einige große Dinge schaffen", verkündete der Stürmer. Mit seinen zwei Treffern in der 8. und 32. Minute hatte der Jamaikaner am Donnerstag den Grundstein für den 4:0 (2:0)-Heimsieg der Leverkusener in der Europa League gegen Slavia Prag und einen Tor-Rekord gelegt. Anzeige

Der Tabellenzweite der Bundesliga feierte durch den Erfolg gegen den ebenfalls für die K.-o.-Runde qualifizierten tschechischen Meister Platz eins in der Gruppe C und damit die Option auf ein vermeintlich leichteres Los in der nächsten Runde im Februar. "Wenn man 4:0 gegen den direkten Konkurrenten gewinnt und Gruppensieger wird, dann ist man zufrieden", urteilte Trainer Peter Bosz. Und weiter: "Aber ich bin mit der gesamten Gruppenphase zufrieden."

Zudem konnte Leverkusen im entschiedenen Spiel um den Gruppensieg früh Kräfte für die anstrengenden letzten Wochen des Jahres sparen. Aus dem Prämientopf der UEFA hat Bayer in der Vorrunde nun 4,35 Millionen Euro verdient. Bereits am Sonntag geht es gegen Hoffenheim weiter, die am Donnerstag ebenfalls in der Europa League im Einsatz waren und KAA Gent mit 4:1 schlugen.