Leverkusen jetzt punktgleich mit FC Bayern: Schick und Co. führen Werkself in Bielefeld zum Sieg

Bayer Leverkusen hat den Druck auf Tabellenführer FC Bayern München vor der Länderspielpause kräftig erhöht. Durch einen souveränen 4:0 (2:0)-Erfolg bei Arminia Bielefeld am Sonntagabend liegt die Werkself nach sieben Spieltagen nun punktgleich mit dem Rekordmeister auf Platz zwei. Nur die um vier Tore schlechtere Tordifferenz verhinderte die Übernahme der Spitze. Moussa Diaby (18. Minute) sowie Patrik Schick per Doppelpack (24. und 57.) und Kerem Demirbay (90.+2, Foulelfmeter) erzielten die Treffer beim klaren Erfolg der Leverkusener, die auf der Bielefelder Alm den Patzer des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt (1:2) eiskalt ausnutzten. In zwei Wochen kommt es damit zu einem absoluten Topspiel: Am 17. Oktober empfängt die Mannschaft des zu Saisonbeginn verpflichteten Trainers Gerardo Seoane in der BayArena den FCB im Duell um Platz eins. Anzeige

Mit drei Umstellungen in der Startelf ging Leverkusen in das Duell bei der Arminia. Seoane ließ im Vergleich zum 4:0 in der Europa League bei Celtic Glasgow unter der Vorwoche in der Innenverteidigung wieder mit Jonathan Tah und Odilon Kossounou spielen. Kossounou hatte in Schottland pausiert, für ihn spielte dort Piero Hincapie. Der 19 Jahre alte Neuzugang übernimmt in Bielefeld die linke Verteidiger-Position für Mitchel Bakker und steht erstmals in der Startelf. Neuzugang Amine Adli feierte ebenfalls sein Startelf-Debüt, er spielte auf der linken Außenbahn für Paulinho. Und als Spitze kehrte der tschechische EM-Teilnehmer Patrik Schick für Lucas Alario zurück.

Ein Wechsel. der sich bezahlt machen sollte: Schick war mit zwei Treffern und einer Torvorlage der Mann des Spiels. Das 1:0 durch Diaby (18.) bereitete der Tscheche uneigennützig vor, indem er im Strafraum quer legte, beim 2:0 (24.) veredelte Schick einen Steckpass von DFB-Youngster Florian Wirtz, das 3:0 (57.) markierte der Torjäger dann per Kopf nach Flanke von Jeremie Frimpong. Leverkusen zeigte sich über weite Strecken dominant und ließ Bielefeld, das mit vier Punkten Tabellen-16. bleibt, nur wenig Chancen und war insgesamt eine Nummer zu groß für den Aufsteiger der Vorsaison. Demirbay erzielte per Elfmeter in der Nachspielzeit den Treffer zum 4:0 (90.+2).