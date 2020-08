Leverkusen-Boss Rudi Völler nach Europa-League-Aus angefressen - Keine Entscheidung im Havertz-Poker

Völler spricht über Havertz

Die Werkself nimmt am 28. August die Vorbereitung auf die neue Spielzeit auf. Das erste Training soll am 31. August stattfinden. Das Europa-League-Endturnier in Nordrhein-Westfalen geht derweil mit den Halbfinals in die entscheidende Phase. Der FC Sevilla, Manchester United, Inter Mailand und Schachtjor Donezk wollen am 21. August beim Endspiel in Köln den Titel feiern - ganz in der Nähe von Leverkusen.