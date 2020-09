Leverkusen-Boss Rudi Völler erklärt: Diese Spieler sollen den Abgang von Kai Havertz kompensieren

Bayer Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler will die Millionen aus dem Rekordtransfer von Kai Havertz zum FC Chelsea nur zum Teil reinvestieren. "Auch wir haben in Zeiten von Corona erhebliche Einnahmeverluste. Das werden wir natürlich berücksichtigen und die Ablöse für Kai Havertz ganz sicher nicht komplett reinvestieren", sagte Völler der Bild am Sonntag. "Obwohl wir schon noch etwas machen müssen, um das Niveau zu halten oder besser zu werden" , fügte er hinzu. Allerdings könne man Havertz nicht 1:1 ersetzen.

Champions-League-Teilnahme bleibt das Ziel

Bis dato verpflichtete die Werkself nur Patrik Schick, der zuletzt von AS Rom an RB Leipzig ausgeliehen war. Die Ablösesumme beträgt laut den Italienern 26,5 Millionen Euro. "Patriks Durchschlagskraft und Abschlussstärke werden unserem Angriffsspiel guttun. Und auch er selbst bekommt in unserer Mannschaft Mitspieler an die Seite gestellt, die ihn und seine Stärken gut in Szene setzen können", meinte Völler. Ziel für sein Team sei auch in der kommenden Saison die Teilnahme an der Champions League, sagte Völler. "Die Bayern sind das Nonplusultra, danach kommt Dortmund. Dahinter sehen wir uns mit drei, vier anderen Teams. Wir wollen wieder in die Champions League."