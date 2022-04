Leverkusen-Boss Rudi Völler zeigt Verständnis für Freiburger Protest – und bringt neue Regel ins Spiel

Rudi Völler hat Verständnis für den Freiburger Protest gegen die Wertung der 1:4-Heimniederlage gegen den FC Bayern München geäußert und eine Lösung aus Italien ins Spiel gebracht. "Man kann durchaus Verständnis aufbringen für diesen Schritt", schrieb der scheidende Geschäftsführer Sport von Bayer Leverkusen in einem Gastbeitrag für den Kicker: "Es ist aber ebenso nachzuvollziehen, dass einige von diesem in der Außenwirkung doch gerne so alternativen Klub etwas anderes erwartet haben.“ Er sei sicher, "hätte es 1:1 gestanden, hätte niemand an einen Protest gedacht. Freiburg reagierte dennoch völlig legitim." Der Tabellenführer hatte in der Partie am Samstag wegen eines Wechselfehlers vorübergehend zwölf Spieler auf dem Platz.

