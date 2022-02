Leverkusen-Serie gebrochen: Mainz feiert späte Karneval-Party - Schick verletzt

Die Siegesserie von Bayer Leverkusen ist gerissen. Nach zuletzt vier Liga-Erfolgen nacheinander unterlag die Werkself zum Auftakt des 23. Spieltags am Freitagabend mit 2:3 (1:0) bei Mainz 05. Und auch personell muss Bayer einen Rückschlag verkraften: Top-Stürmer Patrik Schick musste mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden. Der Angreifer hatte die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane zunächst in Führung gebracht (35,), doch Mainz steckte nie auf: Aaron (57.) sorgte per Freistoß für den Ausgleich, ehe Lucas Alario (74.) Bayer doch wieder in Führung brachte. Jean-Paul Boetius (84.) und Marcus Ingvartsen (88.) drehten das Spiel jedoch komplett und sorgten für eine perfekte Karnevals-Party vor 10.000 Fans in der Mewa Arena. Leverkusen bleibt trotz der Niederlage auch nach dem Spieltag weiter Tabellen-Dritter, Mainz 05, das mit dem fünften Heimsieg in Serie ihren Vereinsrekord aus dem Jahr 2009 unter Thomas Tuchel egalisierte, springt zunächst auf Rang sieben. Anzeige

Im Vergleich zu den Spielen der Vorwoche waren auf dem Platz kaum neue Gesichter zu sehen: Bei Leverkusen gab es nur einen Tausch in der Anfangsformation nach dem 4:2-Sieg gegen den VfB Stuttgart am vergangenen Samstag. Abwehrspieler Jonathan Tah kehrte nach überstandenem Infekt zurück und ersetzte den angeschlagenen Mitchel Bakker. Die Mainzer verzichteten sogar komplett auf personelle Änderungen. Trainer Bo Svensson vertraute in der Partie der gleichen Startelf wie in der Vorwoche beim 1:1 in Freiburg.

Dem Spiel tat der Mangel an frischen Kräften keinen Abbruch. Die in speziell angefertigten Karnevalstrikots angetretenen Mainzer hatten durch U21-Europameister Anton Stach die erste große Chance. Seinen Abschluss aus 17 Metern (13.) wehrte Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky stark ab. Ein munteres Spiel auf beiden Seiten entwickelte sich: Erst verwehrte Mainz-Torwart Robin Zentner Robert Andrich, der es per Schlenzer, den Torerfolg, dann fand Silvan Widmer mit seinem Schuss vom Strafraumrand aus seinen Meister in Hradecky. Die Führung für Leverkusen fiel aus dem Nichts. Gerade hatte sich die Werkself von einer brenzligen Szene nach einem Fehler im eigenen Strafraum erholt - und schon war Goalgetter Schick zur Stelle. Mit seinem 20. Saisontreffer (35.) stellte der Tscheche das Spiel auf den Kopf. Nach Pass von Kerem Demirbay fasste sich Schick aus der Distanz ein Herz und profitierte davon, dass Moussa Niakhaté den Ball entscheidend abfälschte.



Die zweite Halbzeit begann für Bayer mit einem Schock: Stürmer-Star Schick fasste sich wenige Minuten nach Wiederanpfiff an den Oberschenkel und musste zunächst behandelt und wenig später ausgewechselt werden (49.). Für ihn kam Edel-Reservist Alario in die Partie. Mainz nutzte die Schock-Phase aus. Aaron (57.) glich per direktem Freistoß aus, nach Vorlage des Spaniers traf nur drei Minuten später Karim Onisiwo per Kopf zum 2:1 für die Gastgeber. Nach Videobeweis wurde der Treffer jedoch nicht gegeben, weil Niakhaté, der beim Aaron-Pass im Abseits stand, in die Szene eingegriffen haben soll. Eine strittige Entscheidung.