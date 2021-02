Leverkusen-Sportdirektor Rolfes erklärt: Darum gibt es um Bosz keine Trainerdiskussion

Sportdirektor Simon Rolfes hat an die hohen Ziele bei Bayer Leverkusen erinnert, eine Weiterbeschäftigung von Trainer Peter Bosz nach zuletzt durchwachsenen Leistungen aber nicht mit dem Weiterkommen in der Europa League verknüpft. "Ein Trainerwechsel ist kein Thema", antwortete der 37-Jährige in einem Interview des Kicker auf die direkte Frage, ob der Niederländer wackele, sollte Leverkusen gegen Bern ausscheiden. Das Hinspiel in der Runde der letzten 32 Mannschaften hatte Bayer 3:4 verloren.

"Wir haben in vielen Bereichen eine gute Entwicklung genommen", sagte Rolfes: "Außer Frage steht aber auch, dass wir hohe Ziele haben und im Pokal eines davon verpasst haben. Umso mehr sind wir in der Europa League gefordert." Auch die Ausbeute von zuletzt neun Punkten aus zehn Spielen und das Aus im DFB-Pokal gegen Rot-Weiss Essen ändere verleitete Rolfes nicht zu einer Distanzierung. "Die Trainerfrage stellen wir nicht. Es geht darum, zielorientiert zusammenzuarbeiten. Wir tun alles dafür, auch der Trainer mit der Mannschaft", so der frühere Bayer-Profi.