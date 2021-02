Leverkusen-Torwart Niklas Lomb erklärt: So gehe ich mit meinem Patzer in Augsburg um

Bayer Leverkusen schwächelt weiter. Beim FC Augsburg kam die Werkself nicht über ein 1:1 hinaus. Dabei hätte es sogar noch viel schlimmer kommen können. Nach einem Patzer von Torwart Niklas Lomb, der den verletzten Stammkeeper Lukas Hradecky zum ersten Mal über die vollen 90 Minuten vertrat, geriet Leverkusen früh in Rückstand. Erst durch ein Last-Second-Tor von Edmond Tapsoba bügelte Bayer den Lomb-Patzer aus. "Es ärgert mich natürlich brutal, dass ich da so gepatzt hab'", sagte der Schlussmann nach der Partie bei DAZN. Tatsächlich war die Szene äußerst kurios.

Was war passiert? Nach einem Rückpass von Leon Bailey verzettelte sich Lomb gegen den heraneilenden Augsburg-Stürmer Florian Niederlechner so dermaßen, dass er am Ball vorbeischlug, den er eigentlich klären wollte. Mit seinem Standbein erwischte der Reserve-Keeper den Ball so unglücklich, dass der Ball versprang. Niederlechner schnappte sich kurz entschlossen das Spielgerät und versenkte es zum frühen 1:0 (5.). Nachdem der 27-jährige Lomb keinen der sechs zuvor in nur 135 Minuten kassierten Treffer zu verschulden hatte, ging dieses Tor einzig auf seine Kappe.