Leverkusen-Trainer Bosz vor Inter-Spiel: "Wird schwer" - Havertz-Transfer vor Saisonende vom Tisch

Das Vorgeplänkel ist vorbei, mit dem Start der Europa-League-Endrunde in Nordrhein-Westfalen sind Fehltritte nicht mehr erlaubt. Coronabedingt gibt es in der verkürzten Turnierform von nun an nur noch Endspiele. "Es ist hopp oder top. Wir schauen, dass wir in den Flow kommen, um vielleicht etwas Großes zu gewinnen", sagte Bayer Leverkusens Kapitän Lars Bender vor dem K.o.-Duell im Viertelfinale mit Inter Mailand am Montagabend (21.00 Uhr/RTL und DAZN) in Düsseldorf.

Bayer-Trainer Peter Bosz geht angstfrei in die Partie gegen Inter: "Wir fürchten keinen Gegner, aber wir haben Respekt für jeden Kontrahenten. Inter hat eine sehr gute und erfahrene Mannschaft. Aber sie hat natürlich auch Schwächen. Hoffentlich können wir Montag sehen, was das bedeutet", sagte der 56 Jahre alte Coach in der virtuellen Abschluss-Pressekonferenz am Sonntag. "Wir haben auch eine gute Mannschaft, dürfen uns aber nicht zu viele Fehler erlauben. Sonst wir es schwer."

Eine Schlüsselrolle nach dem Aus vom VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt einzig verbliebenen Bundesliga-Team kommt Kai Havertz vor seinem möglichen Wechsel nach England zum FC Chelsea zu. Bosz ist sich sicher, dass die andauernden Transferspekulationen den international begehrtesten deutschen Nationalspieler in seinem Engagement und Leistungsvermögen nicht hemmen. "Kai ist konzentriert und sehr motiviert, er will Fußball spielen und mit uns etwas erreichen. Die Chance haben wir", sagte der Niederländer im Interview der Bild am Sonntag über den 21 Jahre alten Star der Werkself.

