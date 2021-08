Leverkusen-Trainer Gerardo Seoane mahnt vor Liga-Start: Bayer noch in "keinem Bereich" top

Gerardo Seoane geht von einem schwierigen Saisonstart mit seinem neuen Klub Bayer Leverkusen aus. "Die Spieler steigen nach und nach ins Training ein, wir haben ein paar Verletzungen – es wird einige Wochen brauchen, bis alle Spieler physisch auf einem Topniveau sein werden", erklärte der vom Schweizer Serienmeister Young Boys Bern verpflichtete Trainer im kicker-Interview. Die Vorbereitung sei nicht optimal gelaufen. "Es gab viele Ereignisse, die uns gefordert haben, ob es das späte Einsteigen der Nationalspieler war, Trainingsausfälle, Spielausfälle … - aber diese Herausforderungen bringen uns auch weiter." Anzeige

Der Schweizer hatte mit den Young Boys Bern, die er im Frühjahr zur dritten Schweizer Meisterschaft in Serie führte, selbst für eine Enttäuschung in der Leverkusener Saison gesorgt. Die Berner warfen Bayer im Sechzehntelfinale aus der Europa League (3:4, 0:2). Jetzt soll ebenjener Seoane die Werkself wieder auf Kurs bringen. Was zumindest zu Beginn angesichts der einen oder anderen Unwägbarkeit im Kader nicht so einfach werden dürfte. Großbaustelle war und ist noch die Abwehr. Mit den Abgängen der Zwillinge Lars und Sven Bender (beide Profikarriere beendet), von Tin Jedvaj (für rund 4 Millionen Euro zu ZSKA Moskau) und Aleksandar Dragovic (ablösefrei zu Roter Stern Belgrad) ist der Aderlass in diesem Mannschaftsteil groß.

In den bisherigen Testspielen machte Bayer nicht den besten Eindruck. Einem 0:0 gegen den SC Freiburg folgte ein 1:5 gegen den niederländischen Erstligisten FC Utrecht. Immerhin löste das Seoane-Team die Pflichtaufgabe in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist Lok Leipzig (3:0) souverän - auch wenn sich mit Karim Bellarabi ein Schlüsselspieler verletzte und wochenlang fehlen wird. "Die Mannschaft war in den Testspielen sehr darauf konzentriert, die Vorgaben umzusetzen, hatte dabei mitunter den Kopf nicht frei und vielleicht auch verdrängt, andere Dinge, die sie in sich hat wie das intuitive Spiel, umzusetzen", erklärt Seoane die teils schwachen Vorstellungen. "Wir werden bis zum Start ein gutes Niveau haben, aber wie viele Mannschaften werden wir nicht auf dem gewünschten Top-Niveau sein."