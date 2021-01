Leverkusen-Trainer Peter Bosz: "Ich bin sehr sauer" - Sorgen um Julian Baumgartlinger

Am Samstag hielt das emotionale Wechselspiel für Bayer Leverkusen mal wieder eine temporeiche Schussfahrt parat. 0:1 gegen den VfL Wolfsburg, ein herber Dämpfer im Kampf um die Champions-League-Qualifikation und fast schon das Aus für möglicherweise noch zarte Titelträume. Vier Tage nachdem man beim 2:1 gegen Borussia Dortmund noch obenauf war, folgte die Ernüchterung. Wie so oft in dieser Saison, in der sich Hochs und Tiefs bei der Werkself regelmäßig ablösen.

