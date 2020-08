Leverkusen-Trainer Peter Bosz lobt: Kai Havertz trotz Chelsea-Gerüchte "sehr motiviert"

Professionell trotz eines möglichen Mega-Deals in der Zukunft: Bayer-Leverkusen-Star Kai Havertz hinterlässt laut Trainer Peter Bosz in der Vorbereitung auf das Finalturnier der Europa League einen positiven Eindruck. Ablenkung wegen der Gerüchte um einen Chelsea-Wechsel? Fehlanzeige! "Kai ist konzentriert und sehr motiviert, er will Fußball spielen und mit uns etwas erreichen. Die Chance haben wir", sagte Bosz in einem Interview der Bild am Sonntag. Der Bundesliga-Fünfte der abgelaufenen Saison trifft am Montag in Düsseldorf im Viertelfinale auf den Titelkandidaten Inter Mailand. Der Titelgewinn ist die letzte Chance der Werkself, sich noch für die Champions League zu qualifizieren.

Und dies soll mit Havertz gelingen: Der 21-Jährige wird vom FC Chelsea umworben. Dieser hat allerdings laut den Verantwortlichen in Leverkusen noch kein Angebot eingereicht. Zudem soll Chelsea laut britischen Medienberichten nicht bereit sein, die von Leverkusen geforderten mindestens 100 Millionen Euro an Ablöse zu bezahlen. Trainer Frank Lampard, früher selbst ein Weltklasse-Mittelfeldspieler, soll sich allerdings persönlich um den Transfer bemühen. "Für uns ist die Sache einigermaßen einfach. Er hat noch zwei Jahre Vertrag. Wenn jemand unsere Konditionen akzeptiert, ist das okay, sonst bleibt er noch ein Jahr und wir sind glücklich. Es wird nicht einfach, aber für so einen Künstler gibt es keinen Covid-Rabatt", sagte Leverkusens Geschäftsführer Rudi Völler erst kürzlich gegenüber der Gazzetta dello Sport.

