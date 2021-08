Leverkusen-Trainer Gerardo Seoane vor Bundesliga-Debüt "guten Mutes" – doch Supertalent Florian Wirtz fehlt

Trainer Gerardo Seoane geht motiviert und selbstbewusst in sein Bundesliga-Debüt mit Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Union Berlin. "Ich bin positiv angespannt", sagte der Schweizer am Freitag trotz sehr durchwachsener Vorbereitung: "Ich bin guten Mutes, weil ich eine positive Entwicklung sehe. Wir haben uns in den letzten Wochen in allen Bereichen gesteigert und sind zusammengewachsen. Deshalb ist die Vorfreude nicht nur bei mir, sondern bei allen riesengroß."

