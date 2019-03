Leverkusen trotzt dem Schnee-Chaos: Havertz versetzt Hannover 96 K.-o.-Schlag

Bayer Leverkusen hat im Schnee-Chaos bei Hannover 96 den Überblick behalten. Beim 3:2-(2:0) Sieg über den Asbtiegskadidaten sorgte Kai Havertz in der Schlussphase für den Siegtreffer. In einem außergewöhnlichen Bundesliga-Spiel unter nahezu irregulären Schnee-Bedingungen ging die Werkself zunächst durch einen Doppelpack von Kevin Volland (13. und 28. Minute) in Führung. Hannover schien durch Jonathas (51.) und ein Eigentor von Mitchell Weiser (73.) noch vor einem Punktgewinn zu stehen - dann köpfte Havertz in der 87. Minute das Siegtor ein.

"So ist natürlich wieder super Sch*", sagte Hannover-Stürmer Hendrik Weydandt. "Da bleibt der Ball auf der Linie liegen, da kassierst du wieder Konter. Das müssen wir abstellen. Dabei waren wir eigentlich gut im Spiel", so sein Fazit. Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky meckerte am Sky-Mikro: "Die Wetter-Götter sind nicht auf unserer Seite. Das war kein Fußball, sondern Schneeball. Das war Sonntags-Comedy. Gut, dass wir noch das Comeback geschafft haben." Hannover-Trainer Thomas Doll zeigte sich enttäuscht. Seine Mannschaft habe sich nicht für den Fight belohnen können: "Wir haben gezeigt, dass die Mannschaft lebt und Charakter zeigen kann. Die Jungs hätten einen Punkt verdient gehabt. Sie haben sich zerrissen"

Bilder vom Spiel der 1. Bundesliga zwischen Hannover 96 und Bayer 04 Leverkusen Leverkusens Kai Havertz (links) ist deutlich vor Hannovers Walace am Ball. ©

In der ersten Halbzeit herrschte in Hannover ein großes Schnee-Chaos. Über der HDI Arena setzte kurz vor dem Anpfiff starker Schneefall ein, in der 41. Minute wurde die Partie durch Schiedsrichter Sören Storks sogar unterbrochen. Zunächst sorgte Volland mit einem schnellen Doppelpack für ein frühes Leverkusen-Polster (13. und 28.). Danach wurde es kurios: Beim Stand von 0:2 umspielte der 96-Profi Genki Haraguchi in der 33. Minute den Leverkusener Torwart Hradecky und schoss den Ball auf das leere Tor. Auf dem schneebedeckten Rasen blieb das Spielgerät jedoch kurz vor der Torlinie liegen. Nationalspieler Jonathan Tah von Bayer 04 konnte es daraufhin ohne Probleme aus dem Strafraum schlagen. Bei besserem Wetter wäre der Ball im Tor gelandet.

Nach der Pause hielt das schlechte Wetter zwar bis zur Schlussphase an, immerhin wurden die beiden Strafräume in der Halbzeit aber mit Schaufeln vom Schnee größtenteils befreit - und auch Hannover 96 spielte besser auf. Nach einer Flanke von Pechvogel Haraguchi köpfte 96-Stürmer Jonathas (51) zum Anschlusstreffer ein und machte das Spiel noch einmal spannend. Und der Einsatz der Hannoveraner sollte sich zunächst lohnen: Leverkusen-Profi Mitchell Weiser unterlief in der 73. Minute ein Eigentor, als Leverkusen-Keeper Lukas Hradecky seinen Verteidiger bei einer Parade den Ball ans Knie faustete. Doch es war noch nicht der Schlusspunkt einer verrückten Partie: Nationalspieler Kai Havertz köpfte Bayer in der 87. Minute schließlich doch noch zum Sieg. Hannover 96 hat dadurch bereits fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Bayer Leverkusen behält als Fünfter die Champions-League-Ränge in Sichtweite (zur Tabelle).

Die Roten in Noten: Das ist die Einzelkritik zum Spiel Hannover 96 gegen Bayer 04 Leverkusen Michael Esser: Der letzte Schneemann in der Ballschlacht. Lässt den Brandt-Schuss vor dem 0:1 unglücklich auf Volland klatschen. Beim 0:2 kann er nichts machen. Volles Risiko beim Rauslaufen, aber es lohnt sich beim Stand von 2:2. Note 3 ©

