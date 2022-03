Leverkusen trotzt Verletzten-Misere: Joker Paulinho schießt Werkself gegen Wolfsburg spät zum Sieg

Drei Tage nach dem bitteren Europa-League-Aus gegen Atalanta Bergamo hat Bayer Leverkusen in der Bundesliga eine starke Reaktion gezeigt und dank eines späten Doppelpacks von Joker Paulinho (86. Minute, 90.+2) mit 2:0 (0:0) beim VfL Wolfsburg gewonnen. Für Leverkusen ist es der erste Sieg nach wettbewerbsübergreifend zuletzt vier Spielen ohne Erfolg. Die personell arg gebeutelte Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane sammelte damit Big Points im Kampf um die Champions-League-Qualifikation. Leverkusen zementiert durch den Erfolg bei den Niedersachsen Tabellenplatz drei und hat nun drei Punkte Vorsprung auf den ersten Europa-League-Platz. Wolfsburg, das vor über 16.000 Fans in der eigenen Arena zu viele Chancen vergab, entkommt dem Abstiegskampf nicht. Das Polster auf Relegationsplatz 16 ist auf fünf Zähler geschmolzen.

Leverkusen-Trainer Seoane reagierte mit vier Änderungen auf die Niederlage gegen Bergamo. Im ersten Spiel in der Bundesliga nach dem Kreuzbandriss von Florian Wirtz und ohne die ebenfalls verletzten Profis Jeremie Frimpong, Timothy Fosu-Mensah und Patrik Schick starteten die Rheinländer mit Odilon Kossounou in der Defensive und Robert Andrich im Mittelfeld. In der Offensive begannen Karim Bellarabi sowie Sardar Azmoun, der sein Startelf-Debüt in einem Pflichtspiel gab. Der VfL ging ohne Überraschungen ins Spiel: Lukas Nmecha kehrte erstmals nach seiner Verletzung in die Startelf zurück.