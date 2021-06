Bericht: Leverkusen "intensiv" an Verpflichtung von Gladbach-Profi Matthias Ginter interessiert

Bayer Leverkusen soll nach Informationen der Sport Bild eine Verpflichtung von Nationalspieler Matthias Ginter erwägen. Der Bundesligist beschäftige sich "intensiv" mit dem Verteidiger, schrieb die Zeitschrift in der Mittwoch-Ausgabe ohne Angaben von Quellen. Der 27 Jahre alte EM-Teilnehmer steht noch bis 2022 bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag und zählt zu den wichtigsten Profis dort.

"Ich habe noch keinen Vertrag in der Tasche. Ich sehe mich aber jetzt nicht auf einer Bühne, sondern ich will mit dem Team Erfolg haben. Ich fände es egoistisch, wenn ich mein Ding mache und mich so präsentieren würde. Während des Turnier will ich von Gesprächen jetzt auch nichts hören", sagte Ginter vor wenigen Wochen bei einer Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft.