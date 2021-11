Leverkusen-Boss Völler: Wirtz verpasst Länderspiele verletzt – Talent soll trotzdem zum DFB-Team reisen

Florian Wirtz von Bayer Leverkusen verpasst wohl die beiden anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft am Donnerstag gegen Liechtenstein und am Sonntag in Armenien. Nach Angaben von Bayer-Boss Rudi Völler sei inzwischen eine Entscheidung über mögliche Einsätze im DFB-Dress gefallen. Der 18-Jährige könne "am Donnerstag und Sonntag nicht spielen", wie Völler gegenüber der Bild erklärte: "Florian wird zum Nationalteam reisen. Ich gehe davon aus, dass er wahrscheinlich nach ein, zwei Tagen wieder abreisen und dann bei uns weiter behandelt wird." Anzeige

Wirtz hatte zuletzt das Bundesliga-Spiel bei Hertha BSC am Sonntag (1:1) wegen muskulärer Probleme am Hüftbeuger verpasst. Zudem sollen den Offensivspieler laut Bild Beschwerden in der Leiste ausbremsen. Bayer-Trainer Gerardo Seoane hatte zuletzt erklärt, dass der 18-Jährige "ein paar Tage nicht trainieren" könne.