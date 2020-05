Leverkusen-Legende Berbatov rät Havertz von Wechsel in Premier League ab: "Braucht mehr Muskeln"

Mit je einem Doppelpack zum 4:1 in Bremen und zum beeindruckenden 3:1-Sieg am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach war Kai Havertz in beiden Spielen Matchwinner bei Bayer Leverkusen und hievte sein Team in die Champions-League-Ränge. Dabei war der deutsche Nationalspieler ja schon vor der Corona-Zwangspause schwer begehrt auf dem internationalen Transfermarkt. Geht es jedoch nach einem ehemaligen Bayer-Profi, würde ein Wechsel nach England noch zu früh für Havertz kommen. "Ich würde ihn gerne irgendwann in der Premier League sehen, aber momentan nicht", sagte Dimitar Berbatov bei Betfair und führte aus: "Ich denke, es ist ein bisschen zu früh für ihn. Ich möchte, dass er mehr Spiele spielt, mehr Tore erzielt und mehr Selbstvertrauen und Reife bekommt."

Aktuell profitiert der 20-Jährige davon, durch die Verletzung von Kevin Volland derzeit im Angriff aufzulaufen. Erstmals überhaupt traf Havertz an zwei Spieltagen nacheinander doppelt. Berbatov wies jedoch schon mal auf die besonderen Voraussetzungen für einen möglichen Wechsel nach England hin: "Er wird ein paar mehr Muskeln brauchen. Wir alle wissen, wie Verteidiger dich zerquetschen und in Stücke zerreißen können. Dafür muss man bereit sein, wenn man in einer so anspruchsvollen Liga Fuß fassen will.“

Havertz selbst deutete am Samstag nach dem Gladbach-Spiel zumindest an, dass es für ihn zu einer Veränderung im Sommer kommen könnte. "Im Moment konzentriere ich mich voll auf Leverkusen. Die Spiele mit Bayer stehen im Vordergrund, für alles andere werden wir am Ende der Saison eine Lösung finden", sagte er bei Sky.

Havertz über Wechsel: "Klar, dass spekuliert wird"