Levin Öztunali: Darum läuft es bei der U21-EM so viel besser als bei Mainz 05

Den Rekord von Fabian Ernst kann er nicht mehr knacken. Kommt Levin Öztunali für die deutsche U21-Nationalmannschaft bei der EM in Italien und San Marino auch im dritten Gruppenspiel am Sonntagabend gegen Österreich und in einem möglichen Halbfinale sowie im Endspiel zum Einsatz, würde er seine U21-Karriere mit 30 Spielen beenden – nach dem Turnier wird er zu alt sein. Ernst weist 31 Partien auf.

Ein anderer Öztunali bei der U21

Trotzdem verdeutlicht diese Statistik den Stellenwert des 23-Jährigen für die deutsche Mannschaft. Sieben Tore und sieben Vorlagen lesen sich ja auch mehr als ordentlich. Stellt sich nur die Frage, warum dieser Öztunali der U21 ein anderer zu sein schein als der Öztunali von Mainz 05, seinem Klub in der Bundesliga. In den vergangenen beiden Spielzeiten ist er jeweils ohne eigenen Treffer geblieben, in insgesamt 40 Ligaspielen, auch wenn er am Freitagnachmittag im DFB-Quartier in Fagagna einen Treffer, „der als Eigentor gewertet wurde“, mit einem Augenzwinkern für sich verbucht.

Warum also spielt er auch bei dieser EM bislang so befreit auf für die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz, unter dem er auf rechts in der offensiven Dreierreihe gesetzt ist? Und warum lief die vergangene Saison in Mainz (nur 15 Ligaeinsätze, manchmal stand er nicht mal im Kader) zuvor so bescheiden? „Es ist schwer, das zu vergleichen“, erklärt Öztunali, „auch in Mainz habe ich schon gute Spiele gezeigt“.