Vorjahressieger Reus adelt "Fußballer des Jahres" Lewandowski: "Der prägende Angreifer auf dem Kontinent"

Nach so einer Saison ist diese Auszeichnung wohl hochverdient: Stürmer Robert Lewandowski vom FC Bayern München ist in einer Wahl vom Verband Deutscher Sportjournalisten und dem Kicker zum Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden. Der Triple-Sieger wurde damit unter anderem dafür ausgezeichnet, dass er sich in Bundesliga, DFB-Pokal und Champions League zum Torschützenkönig kürte. Und auch Vorjahressieger Marco Reus musste neidlos anerkennen, dass der Pole die Kür verdient hat: "Lewy war in der vergangenen Saison ohne Zweifel der prägende Angreifer auf dem Kontinent", sagte Reus dem Kicker.