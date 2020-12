Internationale Pressestimmen zur Weltfußballer-Wahl: "Lewandowski gewann seine private WM"

"Es ist wirklich sein Jahr": Internationale Presse feiert Lewandowski

Aber auch in anderen europäischen Fußball-Hochburgen wurde Lewandowski für seine Leistungen im Jahr 2020 gefeiert: Lewandowski habe "Tore zum Spaß erzielt", als er mit Bayern das Triple gewann, befand die britische Sun. Le Parisien aus Frankreich schrieb: "Es ist wirklich sein Jahr." Lewandowski war beim Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League in allen drei Wettbewerben Torschützenkönig geworden. Auch jetzt steht er mit 15 Toren in elf Spielen wieder an der Spitze der Torschützenliste in der Bundesliga.