Lewandowski-Berater bringt Hansa-Torjäger zur 96-Reserve  

In 14 Spielen erzielte Stepantsev für Hansa Rostock neun Tore, gegen Torgelower SC, den MSV Neuruppin und Ludwigsfelde in der 5. Liga. Für die 2. Liga , den Hamburger SV, Hannover 96 oder Werder Bremen reichte es noch nicht. Das weiß auch 96-Manager Marcus Mann. Für die kommende Saison holte er den zentralen Mittelfeldspieler für die Regionalligamannschaft. Auch interessant, weil es bereits Gerüchte gab, 96 wolle die Reserve - wie Wolfsburg - auflösen. "Das ist auch ein gutes Zeichen", sagt Mann. U23-Trainer Lars Fuchs und NLZ-Chef Michael Tarnat hatten sich für den Transfer in die 96-Akademie ebenfalls stark gemacht. Auch Berater Maik Barthel sieht viel Potenzial - Barthel ist der frühere Berater von Robert Lewandowski. Anzeige

Christoph Dabrowskis Nachfolger Lars Fuchs hatte zuletzt so wenige Spieler im Kader, dass er ein Testspiel absagen musste. Aber offenbar will 96 die Reserve nicht ausbluten lassen, sondern verstärken. Mann holt Stepantsev für die U 23, damit er sich dort so weit entwickelt, dass er irgendwann den Profis helfen kann. "Er muss körperlich zulegen, ein paar Spiele in die Beine kriegen und dann hoffen wir, dass er sich für die Profis anbietet", erklärte Mann.