Lewandowski-Berater stänkert gegen BVB-Star Reus: "Musst einfach nix gewinnen"

Mit relativ deutlichem Vorsprung auf Kai Havertz (121 Stimmen) hat sich Marco Reus von Borussia Dortmund bei der Wahl zum Fußballer des Jahres 2019 die Trophäe gesichert. Der Offensivspieler setzte sich in der vom Kicker unter Sportjournalisten ausgerichteten Wahl durch.

Während Reus von vielen Fußball-Persönlichkeiten mit Gratulationen bedacht wurde ( Bundestrainer Joachim Löw etwa bezeichnete die Wahl als "absolut verdient"), kann ein Mann die Entscheidung zugunsten des BVB -Profis nicht nachvollziehen - und zwar der Berater von Bayern -Stürmer Robert Lewandowski . Via Twitter ging Maik Barthel am Sonntag mit den Journalisten ins Gericht, die ihre Stimme Reus gegeben hatten. "Fußballer des Jahres! Da musst du einfach nix gewinnen, dann hast du die größten Chancen", lautet sein Kommentar.

Leroy Sané, Marco Reus, Kai Havertz & Co. - So beliebt sind die drei DFB-Stars und die übrigen deutschen Nationalspieler. ©

Leroy Sané, Marco Reus & Co. - Der Beliebtheits-Check der deutschen Nationalspieler

Torschützenkönig des FC Bayern bei der Wahl zum Fußballer des Jahres nur auf Platz sieben

Unter dem Statement des Lewy-Beraters haben sich inzwischen einige Kommentare angesammelt, die Barthels These widersprechen. Der Credo: Ein Fußballer des Jahres wird nicht nur an der Anzahl seiner Titel, sondern an seinen Leistungen gemessen.