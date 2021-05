Als Lewandowski-Nachfolger: BVB-Juwel Erling Haaland ist Torschützenkönig der Champions League

Zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere ist Erling Haaland Torschützenkönig seines Lieblingswettbewerbs geworden. Nach dem Finale der Champions League, das der FC Chelsea mit 1:0 gegen Manchester City gewann, steht der 20 Jahre alte Mittelstürmer von Borussia Dortmund als Gewinner der Wertung fest. Er beerbt damit Robert Lewandowski, der im vergangenen Jahr mehr Tore als jeder andere in der Königsklasse erzielt hatte. Anzeige

Noch in der Nacht des Endspiels gratulierte Haalands Vater seinem Sohn zum Gewinn der Auszeichnung für den besten Torjäger. "Danke. Und gut gemacht, Erling", schrieb Alfie Haaland. Der BVB-Stürmer hatte in der nun abgelaufenen Saison der Königsklasse in acht Spielen zehn Tore erzielt - zwei mehr als der zweitplatzierte Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain. Auch Erling Haaland trug das Familiengespräch in die Öffentlichkeit: "Danke Dad. Schlaf gut, bis bald", twitterte er. Haaland befindet sich gerade mit der norwegischen Nationalmannschaft, die sich nicht für die am 11. Juni beginnende Europameisterschaft qualifizieren konnte, in einem Trainingslager im spanischen Marbella.

Seit Gründung der Champions League vor 29 Jahren war Lewandowski mit seinen 15 Toren in der Vorsaison überhaupt der zweite Torschützenkönig aus der Bundesliga nach Werder-Profi Wynton Rufer in der Saison 1993/94. Seit 2007 hatten sich zuvor Cristiano Ronaldo (7) und Lionel Messi (6) als beste Torschützen abgewechselt - unterbrochen nur in der Saison 2014/15, als Neymar gemeinsam mit Messi und CR7 die Auszeichung einstrich.