Lewandowski-Ersatz, Sané-Erfolgserlebnis und Talente-Show: Wie der FC Bayern im DFB-Pokal begeistert

Choupo-Moting glänzt als Lewandowski-Ersatz

Ein Robert Lewandowski ist nicht zu ersetzen, das ist jedem in München bekannt. Doch wirkliche Bauchschmerzen muss bei den Bayern auch niemand haben, sollte der polnische Super-Torschütze einmal ausfallen. Denn in Eric Maxim Choupo-Moting haben die Bayern einen loyalen und nicht minder treffsicheren Ersatz. Der 32 Jahre alte Angreifer traf am Mittwochabend gleich vier Mal. "Das ist schon gut", lobte Nagelsmann nach seiner Pokal-Premiere als Bayern-Coach den Stürmer: "Dass ein Spieler mit Ball immer etwas machen will, das ist für mich klar, aber dass er so gut verteidigt, das rechne ich ihm hoch an. Ich finde es immer sehr lobenswert, wenn einer mit dem Status, den er schon hat - er ist ein erfahrener Bundesliga-Spieler, er hat bei Paris gespielt und jetzt bei Bayern - so Gas gibt.“ Lewandowski war wie Nationaltorhüter Manuel Neuer und Leon Goretzka ganz in München geblieben.

Choupo-Moting bleibt schon am Wochenende wohl nur die Rolle hinter Lewandowski. Aber der gebürtige Hamburger weiß auch: "Egal ob man viel Spielzeit hat oder nicht, wenn man die Chance bekommt, muss man Gas geben. Jedes Spiel ist wichtig." Der 32-Jährige stellte in Bremen direkt eine neue persönliche Bestmarke auf. "Ich glaube es ist mein erster Viererpack in meiner Profizeit. Das ist definitiv eine schöne Sache", sagte der Angreifer, der in München noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 besitzt. Neben Nagelsmann kam auch Mittelfeldstratege Joshua Kimmich nach der Partie ins Schwärmen, als er über den gebürtigen Hamburger sprach: "Der Choupo hat heute ein super Spiel gemacht. Sportlich ist er einer, den wir immer reinwerfen können. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Er ist natürlich fußballerisch ein top Spieler und hat auch immer das Auge für den Mitspieler. Aber auch in der Kabine ist er super-wichtig. Er spricht viele Sprachen und gibt immer Gas.“