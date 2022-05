Wann und wohin? Klare Tendenzen bei Lewandowski nach Bericht über beschlossenen Bayern-Abschied

Die Gesten- und Aussagendeuter in München wollen in den letzten Wochen einen unzufriedenen Lewandowski beobachtet haben. Auch die am Ende unrealistischen Gedankenspiele der Bayern-Bosse um den möglichen jungen Nachfolger Erling Haaland, der von Borussia Dortmund zu Manchester City wechselt , haben Lewandowski demnach verärgert.

Bleibt Lewandowski noch ein Jahr in München, könnte er weiter Gerd-Müller-Rekorde angreifen. "Alle Rekorde, die Gerd Müller gemacht hat, treiben mich an, besser zu werden", sagte er im Laufe dieser Saison. Mit einer achten Torjäger-Kanone in der kommenden Saison würde er den "Bomber" übertreffen, mit dem er am Samstag in Wolfsburg gleichziehen wird. Müllers Saisonbestmarke von 40 Toren überbot Lewandowski schon im Vorjahr mit 41 Buden. Sogar die ewige Liga-Bestmarke von 365 Toren wäre für Lewandowski (311) in Reichweite - aber nur wenn er bei Bayern bleibt.