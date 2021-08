Spekulationen um Lewandowski, Goretzka und Kimmich: Nagelsmann über die Zukunft des Bayern-Trios

Dass Bayern-Angreifer Robert Lewandowski mit anderen europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht wird, ist für die Münchener nichts Neues. Auch Trainer Julian Nagelsmann reagierte angesprochen auf die zuletzt noch einmal angeheizten Gerüchte um seinen Star-Stürmer gelassen. "Das stört mich gar nicht, da bin ich ehrlich. Das gehört zum Fußballbusiness dazu. Wenn ich nicht Trainer bei Bayern wäre, sondern bei einem anderen großen Klub, würde ich auch immer diesen Namen hereinrufen und hoffen, dass etwas geht", so der 34-Jährige auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Spiel gegen den 1. FC Köln (Sonntag, 17.30 Uhr, DAZN). Anzeige

Die Spekulationen um den polnischen Torjäger führt Nagelsmann auf die beeindruckende Torquote des 32-Jährigen, der erst in der abgelaufenen Saison den Bundesliga-Rekord von Gerd Müller mit 41 Treffern in einer Spielzeit gebrochen hatte, zurück. "Das liegt daran, dass er viele Tore schießt und der gefährlichste Stürmer auf dem Markt ist. Das ist ganz normal", so der Bayern-Coach über seinen Schützling, der auch in der laufenden Pflichtspielphase nach zwei Partien bereits auf drei Tore kommt. "Mir ist nur wichtig, wie der Spieler reagiert - und Lewy ist top drauf. Er spricht viel mit mir und den Spielern im Training. Er ist kein Satellit, der sich absondert und hofft, dass er weggeht", ergänzte Nagelsmann. "Sowas würde ein Spieler, der weg will, nicht machen."

Nagelsmann bei Kimmich und Goretzka optimistisch Bei Joshua Kimmich (Vertrag bis 2023) und Leon Goretzka (Vertrag bis 2022) deutet sich indes eine Ausweitung der Zusammenarbeit an. Nagelsmann dazu: "Bei Josh und Leon ist es ähnlich wie bei Lewy. Ich spreche nicht jeden Tag mit ihnen über ihre Vertragssituation. Ich glaube, dass es bei beiden gut aussieht", erklärte der vor der Saison von RB Leipzig verpflichtete Coach. "Es ist doch ganz normal, dass sie hören wollten, was der neue Trainer quatscht. Will ich mit dem zusammenarbeiten oder nicht. Und wenn wir da noch ein paar Schritte gehen, sieht das, glaube ich, auch ganz gut aus."