Weltfußballer Lewandowski, Formel-1-Star Hamilton und Co.: So feiern die Sportstars Weihnachten 2020

Weihnachten - für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres. Auch die Sportstars verbringen an diesen Tagen gerne Zeit mit ihren Liebsten. Im Vergleich zu den Vorjahren müssen die Athleten aber auch im Kurz-Urlaub über die Feiertage auf große Reisen verzichten. Ein Trip in die Sonne oder den Schnee fällt aufgrund der Coronavirus-Pandemie bei vielen Sportlern aus. Und so verbringen Fußballer, Basketballer, Eishockeyspieler und Co. ihre Weihnachtszeit im kleinen Kreis zu Hause.

Ein ruhiges Fest gibt es in diesem Jahr aber längst nicht für alle Sportstars. Bis einen Tag vor Heiligabend absolvierten die Fußballer in Deutschland beispielsweise noch DFB-Pokal-Spiele. Und auch in England, Spanien oder Italien gingen noch viele Spiele über die Bühne. Das Team von Ex-Nationalspieler Lukas Podolski muss sogar an Heiligabend um 17 Uhr noch spielen. Doch nicht nur die Fußballer waren noch fleißig im Einsatz. Auch viele Wintersportler kamen erst kurz vor der Bescherung nach Hause.