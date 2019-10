Lewandowski-Hammer: FC Bayern dreht Spiel gegen Tottenham zur Halbzeit

Auf Robert Lewandowski kann sich der FC Bayern München wie immer verlassen: Der polnische Top-Stürmer hat den FC Bayern kurz vor der Pause in der Champions League gegen Tottenham Hotspur in Führung geschossen. Der 31-Jährige, dem viele Beobachter zutrauen, den Torrekord von Gerd Müller (40 Treffer) in der Bundesliga zu brechen - drehte die Partie bei den Londonern damit komplett. Erst traf Tottenham-Star Heung-min Son nach Fehler von Corentin Tolisso in der 12. Minute - nur drei Minuten später erzielte Joshua Kimmich ein schönes Tor aus der Distanz zum Ausgleich.