Lewandowski, Ibrahimovic und Co.: Die zehn besten Fußball-Sprüche des Jahres 2020

HSV-Coach Daniel Thioune hat den "Fußball-Spruch des Jahres" zum Besten gegeben. Der 46-Jährige hatte sich noch als Trainer des Ligarivalen VfL Osnabrück kritisch über jene Klubs geäußert, die im Zusammenhang mit dem Fall Bakéry Jatta Einspruch gegen die Wertung ihrer Spiele gegen den Hamburger SV in der 2. Liga einlegten. "Wer es nicht schafft, gegen den HSV zu punkten, sollte nicht auf dem Rücken eines Flüchtlings, der niemandem etwas getan hat, versuchen, einen Vorteil herauszuholen, sondern besser auf die eigenen sportlichen Fehler schauen", hatte der damalige VfL-Trainer Thioune gesagt. Doch welche Sprüche aus dem Jahr 2020 bleiben noch in Erinnerung? Der SPORT BUZZER stellt die zehn besten Aussagen neben dem Thioune-Zitat zusammen.

Die Fußball-Sprüche des Jahres 2020

Florian Niederlechner (Angreifer des FC Augsburg nach dem Spiel gegen Freiburg Ende November): "Gefühlt war es für mich ein typisches 0:0-Spiel, nur dass es eben 1:1 ausgegangen ist."

Lukas Hradecky (Torhüter von Bayer Leverkusen) nach dem 4:3-Sieg gegen Borussia Dortmund: "Ich hätte bei diesem Spiel gerne mit einem Bier in der Kurve gestanden."

Thomas Hitzlsperger (Vorstandschef des VfB Suttgart) nach dem 5:1-Coup seines VfB bei Borussia Dortmund: "Ich könnte Konfetti kotzen, so happy bin ich über das, was ich gerade sehen durfte."

Joan Simun Edmundsson (Angreifer von Arminia Bielefeld) nach seinem 1:0-Siegtor gegen den 1. FC Köln: "I didn't see anyone to pass it quer und dann habe ich die Target gehittet."

Mats Hummels (Abwehrspieler von Borussia Dortmund) über die introvertierte Art seines Ex-Trainer Lucien Favre: "Wir sind hier in Dortmund durch sieben Jahre Pressekonferenzen mit Kloppo eben gewohnt, dass es eigentlich keine Pressekonferenz war, sondern eine Late Night Show."